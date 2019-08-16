Bloomberg: США закроют собственный аналог Чернобыльской АЭС

Атомную станцию "Три-Майл-Айленд" закроют, хотя кое-кто утверждает, что она еще нужна.

Все началось с отказа насоса утром 28 марта 1979 года. Парогенераторы не могли вывести тепло из реактора атомной электростанции "Три-Майл-Айленд" в городе Миддлтаун, штат Пенсильвания. Кнопку аварийного отключения нажали, но в этот же момент возникла другая проблема. Застрял один из клапанов, что привело к утечке жидкости для охлаждения ядра реактора.

Как пишет Bloomberg, ядерное топливо в реакторе начало перегреваться. Возникла угроза расплавления стержней и выброса рациации. Это была худшая ядерная авария в истории США. С тех времен один из двух реакторов АЭС был выключен. До этого времени он служит символом всех угроз американской ядерной энергетики.

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Но рядом с другой стороны комплекса "Три-Майл-Айленд", расположенной в 160 километрах от Филадельфии, через реку стоит другой реактор, который стал крупнейшим источником электроэнергии в регионе. Он вырабатывает электричество вот уже 45 лет подряд без каких-либо проблем. В следующем месяце ему тоже настанет конец.

Владелец АЭС компания Exelon Corp собирается закрыть всю "Три-Майл-Айленд". И это произойдет за 15 лет до того, как ее лицензия утратит силу.Один реактор пресловутой АЭС был отключен из-за аварии и человеческой ошибки. Другой прекратит работать по вине экономики современной индустрии коммунальных услуг.

Сланцевая революция сделала США крупнейшим в мире производителем природного газа. Большое количество ископаемого топлива обвалило цены на него. Таким образом, газ стал главным источником страны в электрогенерации. В то же время, ветровые и солнечные станции тоже стремительно развиваются, поскольку стоимость компонентов и установки упала. Ничего удивительного, что в таких условиях ядерным реакторам стало трудно конкурировать.

Семь АЭС в США были закрыты с 2013 года. А владельцы таких станций объявили о намерении закрыть еще несколько. Ряд штатов, среди которых Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс, предложили субсидии атомной энергетике. Но попытки сделать это же в Пенсильвании столкнулись с жестким сопротивлением местных жителей, а также сторонников газа и возобновляемых источников.

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Голливуд тоже нанес удар. Гибель одного из самых пресловутых коммерческих объектов США совпала с восстановлением общественного интереса к обратной стороне ядерной энергетики. Этому сильно поспособствовал сериал HBO "Чернобыль". Пятисерийная драма рассказала о произошедшем в первые дни после взрыва на Чернобыльской АЭС на территории современной Украины в апреле 1986 года. Это была худшая авария на атомной электростанции в истории.

Шоу критиковали за некоторые неточности. Однако, оно хорошо проиллюстрировало страшные последствия радиационного облучения и масштабной ядерной катастрофы. В сравнении с тем количеством радиации, которая вырвалась из Чернобыльской АЭС, авария на "Три-Майл-Айленд" была незначительной. Лишь небольшое количество радиоактивных материалов попало в окружающую среду. А два миллиона людей, которые жили поблизости, получили меньше облучения, чем во время рентгеновского обследования в больнице.

Но реакция на аварию была полна страха и смятения. Школы были закрыты, людям сказали не выходить из дома, а чиновники штата призвали к эвакуации детей и беременных женщин. После аварии на "Три-Майл-Айленд" общественная поддержка ядерной энергетики стремительно обвалилась. Правительственный контроль над отраслью сильно усилился.

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Сегодня ядерная энергетика в США оказалась в центре сложных дебатов. Дешевый газ сейчас экономически взял верх над атомными реакторами. Но стоит ли закрывать АЭС, остается вопросом. На фоне глобального потепления появился аргумент, что атомная энергетика все же стала источником, который не выбрасывает вредных газов в атмосферу.

Во всяком случае, АЭС "Три-Майл-Айленд" не будет частью будущей американской энергетики. Exelon окончательно выключит первый реактор через несколько недель. А компания-подрядчик ведет переговоры о начале демонтажа второго реактора. Но даже после этого еще много лет станция будет играть роль в обсуждении будущего ядерной энергетики.