В Кыргызстане возбудили дело против экс-заместителя главы МВД, принимавшего участие в штурме резиденции Атамбаева

Курсан Асанов накануне был уволен с жесткой формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции".

Генеральная прокуратура Кыргызстана утром 14 августа возбудила уголовное дело против бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, который 7-8 августа принимал участие в штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше возле Бишкека и заставил его сдаться.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Накануне Асанов был уволен с жесткой формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции".

Представитель прокуратуры отметил, что дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" возбудили за то, что Асанов игнорировал во время операции приказы главы МВД Кашкара Джунушалиева, самовольно принял несколько решений, во время операции оставил личный состав без командования и тем самым оставил сотрудников органов внутренних дел в опасности.

Напомним, в Кыргызстане вечером 7 августа пытались штурмом задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева. Спецназовцы провели два неудачных штурма. Бывшего главу государства задержать не удалось, однако один силовик погиб и по меньшей мере 52 человек ранены.

После столкновений во время операции в доме экс-президента открыты уголовные дела против его сторонников – "массовые беспорядки", "хулиганство", "захват заложников" и "убийство". Также президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 7 августа, прервав свой краткосрочный недельный отпуск, уехал в Бишкек, чтобы созвать экстренное заседание Совета безопасности.

8 августа Атамбаева задержали, объявили о подозрении в коррупции и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 августа.