Экс-президента Кыргызстана Атамбаева обвиняют в подготовке госпереворота

Также Атамбаева подозревают в убийстве спецназовца.

Задержанный 8 августа бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев готовил в республике государственный переворот.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев, передает ТАСС.

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"Атамбаев планировал совершение в стране государственного переворота", - сказал он. По словам Опумбаева, экс-президент Кыргызстана специально во время операции по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти. "Атамбаев готовился к этому", - сказал он.

Опумбаев уточнил, что принимавший участие в штурме резиденции Атамбаева боец спецподразделения был застрелен из оружия, обнаруженного в доме бывшего главы государства. "Боец был застрелен из оружия, которое находилось в доме Атамбаева. В его доме впоследствии было обнаружено большое количество различного оружия, в том числе винтовка СВД. Атамбаев признался, что во время задержания он шесть раз стрелял в моих ребят", - сказал глава ГКНБ.

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По словам Опумбаева, сотрудники силовых структур имели право применить оружие против сторонников Атамбаева во время его задержания. "Сотрудники правоохранительных органов во время задержания Атамбаева могли в целях самообороны применить оружие против сторонников бывшего президента, поскольку существовала угроза жизни бойцов. Но этого [они] не сделали, чтобы не пострадало ни одно мирное лицо. Наши бойцы это задание выполнили, это героический поступок", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 августа силовикам не удалось успешно повести операцию по задержанию Атамбаева. События происходили в деревне Кой-Таш: бойцы спецназа ворвались в дом бывшего президента. Его сторонники оказали сопротивление правоохранителям, в результате столкновений пострадали обе стороны конфликта. На следующий день бывший лидер Киргизии решил сдаться силовикам после долгих переговоров. Вечером 8 августа он был задержан и отправлен в Бишкек.