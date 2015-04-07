В России решили затопить док с горящей атомной подлодкой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

"Ворота дока открыты, началась операция по заполнению его водой", - сказал источник. "В результате подлодка "Орел" будет подтоплена, что позволит сначала локализовать, а потом ликвидировать пожар", - добавил собеседник агентства.

По словам источника, "других способов потушить пожар на подлодке нет".

Ранее представитель пресс-службы предприятия Евгений Гладышев сообщил, что начались подготовительные работы к затоплению док-камеры, убираются строительные леса, закрыты ворота, пожарные покидают док. "Насколько будет заполнен водой док, сказать сложно, поскольку очаг возгорания находится в нижней части корпуса лодки", - сказал Гладышев.

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Он также отметил, что никакой угрозы городу пожар не представляет, ядерное топливо с атомохода было выгружено, вооружения на борту корабля нет, дым относит в сторону моря.

Как сообщал УНИАН, в России на судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске Архангельской области загорелась атомная подводная лодка, находящаяся на плановом ремонте.

По предварительной информации, пожар случился в результате возгорания резинового утеплителя между легким и прочным корпусом подводной лодки.