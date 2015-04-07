В России на судоремонтном заводе загорелась атомная подлодка

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что открытого огня на подлодке нет, но идет сильный дым.

Активная зона реактора была выгружена в начале ремонта еще несколько лет назад. Какого-либо оружия и горюче-смазочных материалов на подлодке также нет.

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"По предварительной информации, горит резиновый утеплитель между легким и прочным корпусом подводной лодки", - сказал источник. Лодка находится в сухом доке, возгорание произошло при проведении сварочных работ. "Боеприпасов на лодке нет", - сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, ядерный реактор на атомной подлодке был заглушен до пожара. Собеседник агентства добавил, что в момент возникновения пожара на лодке находилась часть экипажа. Обстоятельства ЧП уточняются.

На самом заводе "Звездочка" не комментируют пожар на подводной лодке в доке. "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть появившуюся информацию", - сказала пресс-секретарь завода Надежда Щербинина.