Протесты в Москве: трое задержанных силовиками объявили голодовку

Задержанным инкриминируют участие в массовых беспорядках.

Трое задержанных в Москве во время протестов против недопуска независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу объявили голодовку.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

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В частности, житель Москвы Самариддин Раджабов, которого арестовали 27 июля в Москве, объявил голодовку в изоляторе временного содержания.

По словам его адвоката Анри Цискаришвили, Раджабов отказался от приема пищи с 1 августа в знак протеста против обвинений и из солидарности с другими обвиняемыми. Он продолжает пить жидкость, в том числе чай с сахаром.

Раджабову предъявили обвинение в причинении повреждений сотруднику Росгвардии в защитной экипировке, а также в участии в массовых беспорядках. Сам он говорит, что не принимал участия в митинге, а в центре Москвы оказался случайно.

Ранее голодовку объявили 28-летний Кирилл Жуков и 34-летний Алексей Миняйло.

Как сообщал УНИАН, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую гордуму, который прошел 27 июля, полиция задержала больше тысячи человек. В результате ОМОН разогнал акцию протеста.