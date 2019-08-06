Северная Корея снова запустила ракеты

Всего было зафиксировано два выпущенных снаряда, однако их характеристики неизвестны.

Запуск двух неопознанных снарядов зафиксировали на территории Северной Кореи.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что пуск был проведен из юго-западной части северокорейской провинции Хванхэ. Всего было зафиксировано два выпущенных снаряда, однако их характеристики неизвестны.

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Это четвертый подобный запуск за последние две недели, отметили в комитете начальников штабов.

"Наши военные следят за ситуацией на случай новых запусков", - добавили южнокорейские военные.

Накануне сообщалось, что с территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет. Запуски произвели с полуострова Ходона территории северокорейской провинции Южная Хамгён.