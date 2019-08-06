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Северная Корея снова запустила ракеты

02:55, 06 августа 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что пуск был проведен из юго-западной части северокорейской провинции Хванхэ. Всего было зафиксировано два выпущенных снаряда, однако их характеристики неизвестны.

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Это четвертый подобный запуск за последние две недели, отметили в комитете начальников штабов.

"Наши военные следят за ситуацией на случай новых запусков", - добавили южнокорейские военные.

Накануне сообщалось, что с территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет. Запуски произвели с полуострова Ходона территории северокорейской провинции Южная Хамгён.

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Теги: #КНДР#Северная Корея#запуски ракет КНДР