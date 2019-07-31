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КНДР снова запустила ракеты

01:57, 31 июля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

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Запуски произвели с полуострова Ходо на территории северокорейской провинции Южная Хамгён.

Военное ведомство Южной Кореи отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках.

Как сообщал УНИАН, ранее Северная Корея осуществила запуск двух ракет.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что не расстроен запуском Северной Кореей баллистических ракет малой дальности и напомнил о своих хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

До этого в КНДР говорили, что запуск ракеты - это предупреждение для южнокорейских «поджигателей войны» о прекращении импорта оружия. По словам аналитиков, это сообщение распространялось также и на Соединенные Штаты.

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Теги: #КНДР#запуск ракеты КНДР