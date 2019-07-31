КНДР снова запустила ракеты

До этого в КНДР говорили, что запуск ракеты - это предупреждение для южнокорейских «поджигателей войны» о прекращении импорта оружия.

С территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap. Читайте такжеНовые ракетные испытания КНДР. Почему от США не следует ждать жесткой реакции (укр.) Запуски произвели с полуострова Ходо на территории северокорейской провинции Южная Хамгён. Военное ведомство Южной Кореи отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках. Как сообщал УНИАН, ранее Северная Корея осуществила запуск двух ракет. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что не расстроен запуском Северной Кореей баллистических ракет малой дальности и напомнил о своих хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. До этого в КНДР говорили, что запуск ракеты - это предупреждение для южнокорейских «поджигателей войны» о прекращении импорта оружия. По словам аналитиков, это сообщение распространялось также и на Соединенные Штаты.

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