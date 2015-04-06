Пилот индийской авиакомпании избил своего коллегу перед полетом

Источники издания рассказали, что второму пилоту не понравилась просьба капитана выяснить данные о полете, включая число пассажиров на борту, взлетный вес и количество топлива. После этого мужчина накинулся на командира судна с кулаками. Отмечается, что запрошенная командиром информация была размещена на информационном листке в кабине лайнера.

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В пресс-службе Air India заявили, что сотрудники авиакомпании лишь поспорили, однако до драки дело не дошло, пишет Lenta.ru.

После стычки с коллегой капитан решил не отменять рейс и самолет успешно долетел до Дели. По стандартной процедуре командир судна обязан был сообщить об инциденте перед вылетом, однако в таком случае полет был бы отменен. Отмечается, что в интересах авиакомпании, а также для того, чтобы не ставить пассажиров в затруднительное положение, капитан принял решение рассказать о происшествии только в пункте назначения.