Politico: Евросоюз борется с "Северным потоком-2" и одновременно защищает его от США

В Европе нет единства в отношении нового российского газопровода, что подрывает ее возможность действовать.

Еврокомиссии не нравится газопровод "Северный поток-2". Но ей не нравится и замысел США обложить российский проект санкциями. Это порождает странное сплетение из политических усилий и лоббизма, которое подрывает европейские попытки остановить американские действия.

Собственно, комитет Сената США недавно одобрил санкции против "Северного потока-2". В Брюсселе Еврокомиссия настроена против российского проекта, - напоминает Politico. Потому что "Газпром", которому он принадлежит, пытается обойти правила ЕС относительно поставок газа. В Вашингтоне в это же время дипломаты союза ведут активную лоббистскую работу, чтобы не позволить США ввести санции против компаний, которые помогают России построить "трубу". Потому что эти компании - европейские. А значит санкции усилят торговое напряжение между администрацией Дональда Трампа и Евросоюзом.

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Но ЕС трудно продвигать совместную политику относительно "Северного потока-2", потому что страны-участницы сильно разделены в отношении к проекту. Вашингтонские усилия дипломатов ЕС, которые представляют всю организацию, подрываются лоббизмом Польши, которая поддерживает американские санкции. В это же время, такие страны как Германия, поддерживают российскую "трубу". Поэтому они пытаются убедить Вашингтон воздержаться от карательных мер.

"Мы очень недовольны этим. Потому что это как раз то, чего мы не должны делать как ЕС. Это плохо для Евросоюза, потому что мы должны говорить одним голосом", - сказал заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

Если Конгресс поддержит санкции против "Северного потока-2", ключевым будет то, будут ли они обязательными к исполнению для Трампа. Об этом сказала профессор Джорджтаунского университета Бренда Шаффер.

"Конгрессмены очень любят внешнюю политику, связанную с санкциями, которая не обязательна к исполнению. Это дает им возможность показать своим избирателям, что они жесткие без усложнения американской внешней политики", - сказала она.

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"Нынешнее одобрение комитетом повышает градус неопределенности для компаний, привлеченных к проекту. Оно расширит список проблем в отношениях между Берлином и Вашингтоном. Но это еще конкретное изменение", - добавила Шаффер.

Shell, Engie и другие европейские энергетические компании поддерживают "Северный потик-2" и тоже пытаются склонить Белый дом на сторону газопровода. Для этого они наняли лоббистскую фирму McLarty Inbound.

В недавнем интервью для Politico исполнительный директор Shell Бен Ван Бурден сказал, что его компания не собирается отказываться от участия в "Северном потоке-2". Но если США введут санкции, у Shell не будет другого выборы.