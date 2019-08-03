"Тайга тогда бы сегодня не горела": директор крымского сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в войну

Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков раскритиковал руководство России за бездействие по тушению пожара.

Владелец крымского частного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя масштабный лесной пожар, охвативший Сибирь.

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Зубков, в частности, раскритиковал российских чиновников и руководство страны за бездействие. По его словам, каждый час огонь уничтожает миллионы кубометров древесины, обрывает жизнь животных, а также от него страдают миллионы жителей.

"Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 всё отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня", - отметил владелец сафари-парка.

На соответствующие слова Зубкова отреагировали в оккупационном парламенте Крыма. Как сообщают "РИА Новости", "депутат парламента" Влад Ганжара назвал заявление Зубкова мерзким и отвратительным и потребовал извинений.

Как сообщал УНИАН, в Сибири горит несколько миллионов гектаров леса. Пожары начались неделю назад, а бездействие чиновников привело к тому, что площадь возгорания лишь продолжает расти.

В России заявили, что тушить пожар в Сибири "экономически невыгодно", поскольку стоимость тушения пожаров превышает размер возможного убытка. Поэтому возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.