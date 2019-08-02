Разрыв ракетного договора: в Евросоюзе предостерегают от возвращения к гонке вооружений времен "холодной войны"

Представитель Еврокомиссии напомнил, что ЕС неоднократно подчеркивал важность ДРСМД для европейской безопасности.

В Европейской комиссии предостерегли от новой гонки вооружений после остановки действия ракетного договора (ДРСМД) между РФ и США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам.

Спикер напомнил, что ЕС неоднократно подчеркивал важность ДРСМД для европейской безопасности, в частности совсем недавно - в декларации главы дипломатии ЕС от 14 июля.

"Учитывая рост напряженности, мы должны быть осторожны, чтобы не ступить на путь новой гонки вооружений, которая компенсировала бы значительные сокращения, достигнутые после окончания "холодной войны", - процитировал представитель упомянутое заявление.

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Он добавил, что Европейский союз неоднократно призывал РФ эффективно решить вопрос серьезного беспокойства относительно несоблюдения ДРСМД.

"Мы призываем Соединенные Штаты и Российскую Федерацию добиваться дальнейших сокращений своих арсеналов, в том числе стратегических и нестратегических, развернутых и неразвернутых ядерных вооружений", - добавил он.

Спикер отметил, что в ЕС также приветствовали бы скорейший и активный диалог о будущем договора между РФ и США New START, действие которого завершается 2021 года.

Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально покидают российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны".