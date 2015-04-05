В Малайзии вертолет с высокопоставленными чиновниками взорвался в воздухе

Как пишет Новое время со ссылкой на Reuters, пассажиры летели со свадьбы дочери премьера.

Среди погибших оказался в том числе начальник канцелярии премьера Азлин Алиас, а также экс-посол Малайзии в США, депутат Джамалуддин Джарджис.

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По словам очевидцев, летательное средство взорвалось в воздухе перед падением.

Разак призвал следствие, изучающее инцидент, "не оставить камня на камне от виновных".