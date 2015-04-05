В Малайзии вертолет с высокопоставленными чиновниками взорвался в воздухе
10:22, 05 апреля 2015Мир
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Шесть человек из окружения премьер-министра Малайзии Наджиба Разака погибли во время крушения вертолета в пригороде столицы Куала-Лумпур.
Как пишет Новое время со ссылкой на Reuters, пассажиры летели со свадьбы дочери премьера.
Среди погибших оказался в том числе начальник канцелярии премьера Азлин Алиас, а также экс-посол Малайзии в США, депутат Джамалуддин Джарджис.
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По словам очевидцев, летательное средство взорвалось в воздухе перед падением.
Разак призвал следствие, изучающее инцидент, "не оставить камня на камне от виновных".
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