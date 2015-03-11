В США во время ночной тренировки разбился военный вертолет

В результате крушения 11 военнослужащих считаются пропавшими без вести, сообщает ZN.UA со ссылкой на CBS News. Среди них семеро морских пехотинцев и четверо солдат.

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По словам пресс-секретаря базы Энди Бурленда, вертолет пропал около 20:30 по местному времени во вторник. Ближе к двум часам ночи были обнаружены обломки вертолета, который упал на дальней части пляжа между Пенсаколой и Денстином.