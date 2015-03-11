В США во время ночной тренировки разбился военный вертолет
12:44, 11 марта 2015Мир
660 0
Военный вертолет США разбился во время ночной тренировки на военно-воздушной базе Eglin Air Force Base во Флориде.
В США разбился военный вертолет / flickr.com/photos/jeepersmedia
В результате крушения 11 военнослужащих считаются пропавшими без вести, сообщает ZN.UA со ссылкой на CBS News. Среди них семеро морских пехотинцев и четверо солдат.
Читайте такжеВ США на учениях пострадали 22 морских пехотинца
По словам пресс-секретаря базы Энди Бурленда, вертолет пропал около 20:30 по местному времени во вторник. Ближе к двум часам ночи были обнаружены обломки вертолета, который упал на дальней части пляжа между Пенсаколой и Денстином.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter