Экс-президент Кубы Фидель Кастро впервые за год появился на публике (фото)

Он встретился с правительственной делегацией из Венесуэлы в одной из кубинских школ. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

88-летний Фидель Кастро, по сообщениям кубинских СМИ, выглядел весьма бодрым.

Кастро приходился близким другом покойному лидеру Венесуэлы Уго Чавесу. Тогда Венесуэла поставляла на Кубу нефть по низким ценам.

Читайте такжеНа Кубу впервые за полвека прибыла делегация Конгресса США

Напомним, ранее сообщалось, что в Гаване в возрасте 89 лет умерла Наталья Ревуэльта, которая родила дочь от Фиделя Кастро. Их дочь Алина стала ярым противником политики кубинской власти. В 1993 году она эмигрировала в США и сейчас живет в Майами.