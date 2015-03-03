На Кубе умерла подруга Кастро

Она привлекла внимание революционера в 1952 году, пишет ВВС Украина.

В начале 1950-х годов, чтобы поддержать Кастро, женщина продала свои драгоценности и забрала все сбережения из банка.

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Пара так никогда и не вышла поженилась. Наталья работала на различных должностях в правительстве.

Их дочь Алина стала ярым противником политики кубинской власти. В 1993 году она эмигрировала в США и сейчас живет в Майами.