Моряка из США спасли после 66 дней в море - BBC

Американского моряка, который провел два месяца в открытом море, в четверг подобрал немецкий танкер за 200 миль от побережья Северной Каролины, сообщает BBC Украина.

35-футовый парусник Луиса Джордана перевернулся, и все это время он находился на остове судна, откуда его и подняли в безопасное место.

Семья сообщила об исчезновении 37-летнего Джордана в конце января. Во время первого разговора после того, как его нашли, отец моряка сказал ему: "Я думал, что потерял тебя".

В опубликованной аудиозаписи телефонного звонка Джордан извиняется, что не смог доплыть домой. Разговаривая с отцом по телефону с немецкого танкера, он говорит: "Теперь со мной все в порядке".

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Представитель береговой охраны в Майами сказал телекомпании из Северной Каролины WITN, что Джордан выжил в Атлантике, питаясь сырой рыбой и дождевой водой.

Вертолет Службы береговой охраны США доставил Джордана с немецкого судна в больнице города Норфолк в штате Вирджиния.

В береговой охране США назвали произошедшее с американским моряком неслыханным подвигом выносливости, тогда как отец Джордана рассказал CNN, что никогда не оставлял надежду, что сына найдут живым.

Последний раз его видели 23 января, когда он отплывал из Конвея в Южной Каролине на рыбалку на своей яхте Angel.

До сих пор точно неизвестно, почему лодка перевернулась, однако американские СМИ сообщают, что мачта яхты была сломана пополам.