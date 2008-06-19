Янукович хочет вместе с Ющенко "распять" Тимошенко

Фракция Партии регионов требует провести на будущей неделе внеочередное заседание Верховной Рады Украины для отчета правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая заседание оппозиционного правительства.

Он отметил, что такое внеочередное заседание должно бы быть проведено «во вторник или в среду».

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что будет собрано не менее 150 подписей народных депутатов для созыва внеочередного заседания парламента.

Он также выразил мнение, что такое заседание должно состояться с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По словам лидера Партии регионов, на заседании необходимо достичь договоренностей относительно принятия законопроектов, которые будут способствовать улучшению ситуации в экономике Украины.

Он отметил, что фракция ПР будет требовать от председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА провести такое заседание.

«Если он способен организовать рассмотрение этих вопросов, то тогда необходимо его поддержать – пусть он организует. Но если он не способен этого сделать, то необходимо поставить вопрос об избрании временного президиума Верховной Рады, который сможет организовать эту работу», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как известно, следующая неделя в ВР – несессионная, народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях.