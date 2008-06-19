Задержанный советник мэра Алушты из милиции попал в реанимацию

Задержанный правоохранителями советник мэра Алушты Виталий ПРИБЕГА попал в реанимацию, утверждает Крымская организация партии «Союз».

В заявлении, текст которого передан УНИАН, говорится, что В.ПРИБЕГА был задержан в Алуште днем 13 июня. «13 июня В.ПРИБЕГУ под вымышленным предлогом выманили из дома в шортах и домашних тапочках, после чего в течение дня держали в автомобиле УБОП», - отмечают авторы заявления. В дальнейшем советник Алуштинского мэра был доставлен в Симферополь. «Его перевели в Киевский райотдел милиции Симферополя, - говорится в заявлении. – Оттуда он был отпущен на свободу вечером 18 июня – через 5 дней после задержания». По данным авторов заявления, в течение этого времени ему не были предъявлены обвинения, а суд не выносил решения об избрании меры пресечения. «Кроме того, не были оповещены родственники задержанного, как того требует закон», - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что В.ПРИБЕГА оказался на свободе и смог получить медицинскую помощь только после обращения адвоката к председателю Постоянной комиссии Верховной Рады АРК по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям Людмиле ЛУБИНОЙ.

«Советник городского головы Алушты Виталий ПРИБЕГА попал в реанимацию «скорой помощи» 6-й городской больницы Симферополя из-за систематических избиений», - добавили в пресс-службе Крымской организации «Союз».

В пресс-службе милиции Крыма не смогли прокомментировать данное заявление, отметив, что делом по Алуште занимается Генеральная прокуратура Украины. «Комментировать действия Генпрокуратуры было бы неэтично», - заявили в пресс-службе милиции автономии.

Как сообщал УНИАН, мэр Алушты Владимир ЩЕРБИНА и два его подчиненных были задержаны 13 июня в ходе совместной операции, проведенной сотрудниками Генпрокуратуры Украины и крымского УБОПа. Алуштинские чиновники задержаны по подозрению в совершении должностных преступлений. Их подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупных размерах. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО пообещал, что это не последние задержания в Алуштинском городском совете. 16 июня Печерский районный суд Киева избрал В.ЩЕРБИНЕ меру пресечения – содержание под стражей. В.ЩЕРБИНА, как сообщалось в ходе судебного заседания, будет содержаться в Лукьяновском СИЗО (№13). 18 июня адвокаты мэра Алушты, по сообщению партии "Союз", подали апелляцию на решение Печерского райсуда.