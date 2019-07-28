Евросоюз осудил массовые задержания протестующих на митинге в Москве
Задержание более тысячи участников акции протеста в Москве является нарушением права на свободу собраний и свободное выражение мнений.
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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на официального представителя ЕС Майя Косьянчич.
От имени ЕС она призвала власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.
"Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств перед ОБСЕ и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.
Как сообщал УНИАН, ранее в центре Москвы российские правоохранители задержали более 1 тысячи участников митинга за свободные выборы в гордуму.
Стоит отметить, что во время задержаний активистов силовики избивали участников митинга дубинками, применяли силу даже к тем, кто уже лежал на земле.
В Москве возле здания мэрии проходил митинг "Допускай" с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
Over a thousand peaceful demonstrators, including prominent opposition figures and journalists, have been detained in Moscow today. They were calling for free and democratic elections in Moscow in September 2019.#russia#EU4HumanRightshttps://t.co/SG3lieDm5G— European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) July 27, 2019