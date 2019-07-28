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Евросоюз осудил массовые задержания протестующих на митинге в Москве

11:54, 28 июля 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на официального представителя ЕС Майя Косьянчич.

От имени ЕС она призвала власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

"Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств перед ОБСЕ и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.

Иллюстрация REUTERS

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Москвы российские правоохранители задержали более 1 тысячи участников митинга за свободные выборы в гордуму.

Стоит отметить, что во время задержаний активистов силовики избивали участников митинга дубинками, применяли силу даже к тем, кто уже лежал на земле.

В Москве возле здания мэрии проходил митинг "Допускай" с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. 

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Новость в сюжете: Протесты в Москве
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