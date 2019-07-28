В Грузии арестовали экс-министра обороны в связи с протестами

Ираклию Окруашвили инкриминируют организацию группового насилия, руководство им и участие в нем.

Тбилисский городской суд избрал для лидера партии "Победившая Грузия", бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили меру пресечения в виде взятия под стражу.

Об этом сообщает Грузия.Online.

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Заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для Окруашвили, было закрытым.

Судья принял соответствующее решение вскоре после начала слушаний, поскольку сторонники политика шумели и стали аплодировать в зале. Защита Окруашвили просила, чтобы его отпустили на время следствия без каких-либо ограничений, однако суд отказал.

Окруашвили был задержан в связи с событиями, которые развернулись перед зданием парламента Грузии 20-21 июня. Ему инкриминируют организацию группового насилия, руководство им и участие в нем.

Сам Окруашвили свою вину не признает.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности. Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули.