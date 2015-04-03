Каспаров рассказал о зависимости стран ЕС от российских денег

Об этом известный российский оппозиционер, шахматист Гарри Каспаров заявил в эксклюзивном интервью ТСН.

"Наиболее жесткую позицию занимает Великобритания, но она, к сожалению, не играет такой роли в Европе. Франция – от нее вообще ничего ждать реально не приходится", - заявил Каспаров.

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"Поэтому Меркель должна искать какой-то алгоритм взаимодействия с теми странами, которые сейчас работают на отмену санкций. Это страны, которые находятся в разнообразных формах финансовой зависимости от России. Это, скажем, Венгрия, это Греция, это Кипр, - добавил оппозиционер.

Также Каспаров отметил ситуацию в Чехии и Словакии. "Там скорее не само наличие русского бизнеса, сколько вообще наличие русских денег и очевидная завязка руководства этих стран, в первую очередь президента Чехии, который избирался на деньги "Лукойла", не говоря об экс-президенте Чехии Вацлаве Клаусе, который открыто поддерживает Путина.

Сам факт того, что какие-то политические деятели Чехии, Словакии, Венгрии могут поддерживать Путина, является оскорблением памяти граждан этих стран, которые погибли под гусеницами советских танков в 1956 и 1968 годах", - заявил Каспаров.