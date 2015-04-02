Майдан в России – лучшее средство от Путина, считает Каспаров

Об этом он рассказал в интервью журналу «Новое Время».

По словам Каспарова, «вожди» российской оппозиции утверждают, что Майдан России не нужен.

«А я им говорю: конечно, нужен. Потому что Майдан — это состояние, энергия протестующих, помноженная на готовность лидеров бросить вызов власти. В России этого не возникло, потому что энергия протестов на Болотной и Сахарова выплеснулась в жалкие уступки власти. Не было достигнуто принципиальных целей. Надо сказать, что здесь путинский режим достиг невиданных высот — формирование псевдооппозиционной среды», - сказал оппозиционер.

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Кроме этого, Каспаров отмечает, что население не так сильно поддерживает Путина, как «рисуют» соцопросы.

«Никаких 85 % (поддержки режима Путина) в Москве нет. Потому что, когда вы смотрите на московские демонстрации, например, памяти Бори Немцова, выходит 100 тыс. человек. Спонтанно. А когда организовывается какая-то проправительственная акция, если она не проплачена, и со всей страны не собран народ, выходят несколько тысяч человек. Той поддержки, которую имел гитлеровский и сталинский режимы, у Путина, конечно, нет. Сталин и Гитлер имели поддержку у людей. У них там рисовали — Третий рейх или братство народов. Был заряд. А здесь вообще ни о чем», - подчеркнул Каспаров.

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