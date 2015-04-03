США призвали возобновить работу крымско-татарских СМИ

Соответствующее заявление официального представителя Госдепартамента Мари Харф было опубликовано в четверг, 2 апреля, пишет Lenta.ru.

«Мы решительно осуждаем закрытие российскими оккупационными властями многих крупных крымско-татарских СМИ, в том числе ATR, последнего независимого телеканала, обслуживающего крымско-татарское население Крыма, а также информагентства QHA, газеты «Авдет», радиостанции «Мейдан-ФМ» и некоторых других», — говорится в документе.

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По мнению Госдепартамента, эти меры являются последними в ряду действий, которые «подрывают свободу слова в Крыму». Они последовали за длящейся год кампанией, призванной заставить «замолчать крымско-татарское население и других лиц, которые выступают против российской оккупации», подчеркнула Харф.

Утверждается также, что татары были подвергнуты «дискриминации, запугиванию и преследованию», в том числе путем осуществления «рейдов по жилым домам, политическим организациям и местам поклонения».

«Те, кто живет в Крыму, заслуживают лучшего. Соединенные Штаты осуждают неспособность России уважать права тех, кто остается в Крыму, и пренебрежение к свободе СМИ», — заявила Харф, призвав к «немедленному возобновлению деятельности всех СМИ, которые были закрыты».

«Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», — заключила представитель Госдепартамента.

Ранее с осуждением закрытия крымско-татарских СМИ выступил Евросоюз.