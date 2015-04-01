ЕС назвал "вопиющим нарушением права на свободу слова" закрытие крымскотатарских СМИ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее заявление пресс-секретаря высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини распространено сегодня.

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В заявлении отмечается, что после обысков помещений крымскотатарского телеканала ATR и нападений на журналистов прекратилось вещание этого канала.

"Сообщается, что и другие крымскотатарские СМИ также были вынуждены закрыться. Это вопиющее нарушение права на свободу слова и является частью более широкой картины преследования и запугивания крымскотатарского сообщества", - говорится в заявлении.

Представитель Федерики Могерини подчеркнул: "Мы призываем к немедленному возобновлению права на вещание ATR и к полному уважению основных прав и свобод всех жителей Крыма".

Как сообщал УНИАН, крымскотатарский телеканал ATR 31 марта прекратил вещание. Канал несколько раз подавал документы для перерегистрации в "Роскомнадзор", но их возвращали по разным причинам. Аналогичные проблемы имеют другие СМИ, входящих в медиа-холдинг ATR - детский крымскотатарский телеканал Lale, FM-радиостанции "Мейдан" и "Лидер", интернет-издание "15 минут".