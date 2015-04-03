Нетаньяху заявил Обаме, что соглашение с Ираном угрожает дальнейшему существованию Израиля

В ответ Нетаньяху, как сообщил представитель правительства Израиля Марк Регев, заявил Обаме: "Достигнутое на подобной основе соглашение угрожает дальнейшему существованию Израиля", - передает Русская служба Би-би-си.

Израильские официальные лица в своих комментариях назвали соглашение с Ираном "опасным" и "исторической ошибкой".

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Ранее Нетаньяху опубликовал сообщение в "Твиттере": "Любое соглашение должно существенно сократить способность Ирана к созданию ядерного оружия и прекратить его террористическую и агрессивную политику".

Ранее Барак Обама назвал достигнутое взаимопонимание с Ираном историческим, однако подчеркнул, что выполнение принятых Ираном обязательств будет подлежать доскональной проверке. "Если Иран станет жульничать, мир об этом узнает", - подчеркнул он.

Заявление Обамы было передано в прямом эфире по иранскому государственному телеканалу IRINN.

Сообщается, что в связи с подписанием рамочного соглашения по ядерной программе жители Тегерана устроили празднования на улицах.