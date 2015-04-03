Опознаны 66 членов экипажа утонувшего на Камчатке траулера, поиски 13 продолжаются
03:34, 03 апреля 2015Мир
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Личности 62 спасенных и 4 погибших членов экипажа траулера "Дальний Восток" установлены.
REUTERS
"Опознаны 66 человек, в их числе - четверо погибших. В числе погибших оказались трое граждан России и один гражданин Мьянмы", - передает ТАСС слова представителя главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
Он добавил, что из 62 спасенных 37 россиян и 25 граждан иностранных государств. Опознание тел остальных погибших продолжается.
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На данный момент живыми найдены всего 63 человека, погибшими - 56. Продолжается поиск еще 13 человек.
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