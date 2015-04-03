Опознаны 66 членов экипажа утонувшего на Камчатке траулера, поиски 13 продолжаются

"Опознаны 66 человек, в их числе - четверо погибших. В числе погибших оказались трое граждан России и один гражданин Мьянмы", - передает ТАСС слова представителя главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Он добавил, что из 62 спасенных 37 россиян и 25 граждан иностранных государств. Опознание тел остальных погибших продолжается.

Читайте такжеСпасатели прекратили поиски выживших в крушении траулера "Дальний Восток" до утра

На данный момент живыми найдены всего 63 человека, погибшими - 56. Продолжается поиск еще 13 человек.