Число погибших в катастрофе траулера "Дальний Восток" достигло 56 человек – источник

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Обнаружены тела двух граждан России, таким образом общее число жертв этой трагедии на данный момент составляет 56 человек", - сказал собеседник агентства. Поиск еще 13 человек продолжается.

По данным источника, двое обнаруженных погибших - граждане России, их личности установлены.

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Ранее об увеличении количества найденных тел погибших до 55 заявил представитель Главного управления МЧС по Камчатскому краю. "Тело еще одного погибшего найдено в Охотском море. Оно было привязано к одному из плотов, которые ранее были обнаружены примерно в 105 км северо-восточнее места крушения", - сказал представитель ведомства.

Большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул рано утром 2 апреля. Согласно судовой роли, на борту БАТМа «Дальний Восток» было 132 человека.