Business Insider: Вторжение России в небо Южной Кореи было сигналом для США

Москва хотела показать Вашингтону, как легко можно поссорить ее главных союзников в регионе.

Российские и китайские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, спровоцировали напряжение в небе между Южной Кореей и Японией. Обе страны – ключевые союзники США в регионе. И то, что они быстро подняли свои истребители в ответ на вторжение, стало бонусом для Москвы и Пекина. Ведь в первую очередь они хотели послать сигнал США.

Об этом пишет Business Insider, напоминая о том, как два российских Ту-95МС пролетели над Японским и Южно-Китайским морями. Их сопровождали китайские бомбардировщики H-6K. Этот случай стал первым совместным патрулированием самолетов двух стран в регионе. Кроме того, Россия отправила туда самолет раннего предупреждения и контроля «Бериев» А-50. Он пролетел над островами Лианкур, которые Япония считает своими.

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По мнению экспертов, этот полет над спорными территориями, вероятнее всего, был сообщением для США о «долговечности» их союзов на Дальнем востоке. Острова Лианкур – символ давней вражды между Южной Кореей и Японией, которая появилась после японской оккупации Корейского полуострова и жестокого правления там до конца Второй мировой войны.

Российский А-50 не реагировал на предупреждения Южной Кореи. Таким образом, он стал первым военным самолетом РФ, который нарушил воздушное пространство страны. А-50 пролетел над спорными территориями дважды.

Южнокорейские истребители F-15K и F-16K сделали 360 предупредительных выстрелов по российскому самолету, задача кого искать вражеские корабли. Россия отрицает, что маневры были нацелены против Японии или Южной Кореи. Японские ВВС подняли в небо истребители, чтобы провести российские самолеты над островами Окинава и Мияко. Бомбардировщики России и Китая также вошли в идентификационную зону ПВО Южной Кореи. Ту-95МС находились в ней 93 минуты, а H-6K – 84 минуты. Министр иностранных дел Японии Таро Оно осудил реакцию Южной Кореи, напомнив о претензиях Токио на спорные острова.

«То, что Южная Корея пошла на определенные шаги, противоречит японской позиции», - сказал он.

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Эксперт по безопасности в Азии кафедры военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Наташа Курт пояснила, что Россия и Китай таким образом «испытывали стойкость» американских союзов в регионе.

«Россия и Китай хорошо знают об этих конфликтах в регионе», - сказала она.

По мнению эксперта, вторжение должно было повлечь за собой обострение в отношениях между Сеулом и Токио. А это, в свою очередь, должно стать «сигналом» в адрес США о том, что их союзы в регионе очень хрупкие. Она также напомнила, что в России есть собственные территориальные споры с Японией. Но портить отношения с Южной Кореей не в ее интересах.

«Речь шла больше о сигнале для США», - считает Курт.