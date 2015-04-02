Спасатели прекратили поиски выживших в крушении траулера "Дальний Восток" до утра

Об этом сообщил руководитель координационно-спасательного подцентра Росморречфлота Артур Рец, передает ТАСС.

"Из-за наступления темного времени суток капитаном-координатором с судна "Млечный путь", находящегося в зоне бедствия, принято решение приостановить активные поиски погибших и выживших членов экипажа БАТМ "Дальний Восток", - сказал Рец.

Он подчеркнул, это не значит, что поиски будут свернуты совсем. Во время стоянки судов ночью акватория также будет просматриваться.

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"Активные поиски продолжатся в 7:00 местного времени 3 апреля", - добавил собеседник агентства.

Сейчас в районе крушения траулера находятся 26 судов разного типа. Продолжается эвакуация на судно "Андромеда" выживших и тел погибших.

Большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул рано утром 2 апреля. Согласно судовой роли, на борту БАТМа «Дальний Восток» было 132 человека.