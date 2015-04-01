Россия не альтернатива для Греции - еврокомиссар

Такую позицию ЕК в отношении предстоящего визита греческого премьера в Россию, который запланирован на 8 апреля, озвучила в среду в Брюсселе пресс-секретарь Мина Андреева.

"Мы не комментируем визиты, которые осуществляет греческая власть в России. Но я бы хотела привлечь ваше внимание к тому, что сказал комиссар Московиси: "Почему бы Ципрасу не иметь хороших отношений с Путиным? Россия не альтернатива для Греции, а Греция занимает свое место в еврозоне, и нам не нужно беспокоиться", - сказала она.

Читайте такжеГреция вопреки санкциям предложила России заняться разведкой нефти и газа в странеПри этом Андреева отметила, что «премьер-министр Греции оказывает достаточного внимания Европе и европейским лидерам".

Отвечая на вопрос относительно единства ЕС по вопросу санкций для России, спикер ЕК сказала: "Я могу только указать на выводы Европейского Совета от 19 марта, в которых мы подчеркнули, что санкции связаны с полным выполнением Минских договоренностей, учитывая, что это предполагается к 31 декабря 2015, и нам не известно относительно изменения позиции любого правительства в этом отношении".