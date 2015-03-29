Генсек ООН настаивает на возобновлении всестороннего политического процесса в Йемене

Как сообщила пресс-служба ООН, встреча проходила в Шарм-эш-Шейхе, где открылся саммит Лиги арабских государств (ЛАГ).

По словам административного главы ООН, он "очень внимательно выслушал выступления его высочества короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади на открытии саммита". Оба оратора доказывали необходимость продолжения военной кампании против мятежников в Йемене до победного конца.

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Ранее, выступая на открытии саммита ЛАГ, генсек ООН выразил надежду, что арабские лидеры в ходе встреч в Шарм - эш-Шейхе "обозначат четкие принципы для мирного решения кризиса".

Саудовские ВВС при поддержке авиации Бахрейна, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов начали в ночь на четверг операцию под кодовым названием "Буря решимости" против шиитских мятежников движения "Ансар Аллах" (хоуситов), которые установили контроль над значительной частью территории Йемена. К аравийской коалиции присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. За несколько часов до этого ООН предостерегла от военного решения кризиса.

На этой неделе страны Персидского залива распространили резолюцию Совета Безопасности ООН в поддержку военной операции, которая предусматривает введение эмбарго на поставки оружия хоуситам. В поддержке повстанцев власти Йемена обвиняют Иран.