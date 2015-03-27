Авиакатастрофы, произошедшие по вине пилотов-самоубийц

Между тем, в истории авиации уже были случаи, когда пилоты гражданской авиации намеренно отправляли свои самолеты в падение, унося с собой десятки, а то и сотни жизней, сообщает сайт DELFI.lv, который подготовил подборку таких случаев.

Читайте такжеЭксперты из Германии подтвердили, что второй пилот мог намеренно уничтожить лайнер A320

Так в 1982 году произошла катастрофа Douglas DC-8 в Японии. В ней погибли 24 человека из 166 находившихся на борту. Катастрофа, произошедшая из-за неадекватных действий капитана экипажа, который пытался отправить самолет в падение, но два других члена экипажа помешали ему. В результате самолет сел на мелководье, не долетев до взлетно-посадочной полосы 400 м. Капитан экипажа не только пытался разбить самолет, но и во время аварии одним из первых сел в спасательную шлюпку представившись офисным работником. Позже его удалось идентифицировать, но наказания ему удалось избежать по причине невменяемости.

19 декабря 1997 года потерпел крушение Boeing-737 под Палембангом, в результате чего погибли все 104 человека, находившиеся на борту. Самолет авиакомпании SilkAir выполнял рейс по маршруту Тангеранг-Сингапур. Находясь на крейсерской высоте (10 тыс. м), по неустановленным причинам авиалайнер перевернулся, перешел в практически вертикальное пикирование и упал в реку Музи в окрестностях Палембанга. Одна из ключевых версий причин катастрофы - самоубийство пилота. Примечательно, что за 6 минут до начала падения самолета прекратил работу речевой самописец. По версии следствия, он был отключен одним из членов экипажа - предположительно командиром.

Читайте такжеВторой пилот разбившегося во Франции А320 мог страдать депрессией - СМИ

А уже 31 декабря 1999 года разбился Boeing-767 под Нантакетом (США). В этой авиакатастрофе погибли все 217 человек. Boeing-767 авиакомпании EgyptAir, выполняя рейс по маршруту Лос-Анджелес-Каир с промежуточной посадкой в Нью-Йорке, разбился в Атлантическом океане в 97 км южнее острова Нантакет. В ходе расследования были собраны материалы, указывающие, что катастрофа была преднамеренной, а не случайной. Второй пилот отключил двигатели самолета, когда командир экипажа вышел с кабины. Вернувшийся через некоторое время командир экипажа не смог спасти самолет из-за второго пилота, который препятствовал набору высоты.

Катастрофа Embraer 190 в Намибии 29 ноября 2013 года унесла жизни 33 человек. Самолет разбился из-за намеренных действий командира экипажа, свидетельствуют данные расследования и расшифровки черных ящиков. По пути в Анголу из кабины вышел второй пилот, после чего командир запер дверь и начал намеренное 3-ступенчатое снижение самолета с высоты 11500 м. По словам главы Института гражданской авиации Мозамбика Жуана Абреу, на расшифровке голосового самописца слышны сигналы тревоги и повторяющиеся стуки в дверь, сопровождаемые требованиями второго пилота пустить его в кабину.