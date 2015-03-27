Авиакатастрофы, произошедшие по вине пилотов-самоубийц

09:44, 27 марта 2015
Мир
5100

По последним данным французской полиции, полученным благодаря расшифровке черных ящиков самолета А320, разбившегося во Франции, стало ясно, что второй пилот намеренно разбил самолет.

История авиации насчитывает несколько случаев катастроф из-за пилотов / rabstol.net

Между тем, в истории авиации уже были случаи, когда пилоты гражданской авиации намеренно отправляли свои самолеты в падение, унося с собой десятки, а то и сотни жизней, сообщает сайт DELFI.lv, который подготовил подборку таких случаев.  

Читайте такжеЭксперты из Германии подтвердили, что второй пилот мог намеренно уничтожить лайнер A320

Так в 1982 году произошла катастрофа Douglas DC-8 в Японии. В ней погибли 24 человека из 166 находившихся на борту. Катастрофа, произошедшая из-за неадекватных действий капитана экипажа, который пытался отправить самолет в падение, но два других члена экипажа помешали ему. В результате самолет сел на мелководье, не долетев до взлетно-посадочной полосы 400 м. Капитан экипажа не только пытался разбить самолет, но и во время аварии одним из первых сел в спасательную шлюпку представившись офисным работником. Позже его удалось идентифицировать, но наказания ему удалось избежать по причине невменяемости. 

19 декабря 1997 года потерпел крушение Boeing-737 под Палембангом, в результате чего погибли все 104  человека, находившиеся на борту. Самолет авиакомпании SilkAir выполнял рейс по маршруту Тангеранг-Сингапур. Находясь на крейсерской высоте (10 тыс. м), по неустановленным причинам авиалайнер перевернулся, перешел в практически вертикальное пикирование и упал в реку Музи в окрестностях Палембанга. Одна из ключевых версий причин катастрофы - самоубийство пилота. Примечательно, что за 6 минут до начала падения самолета прекратил работу речевой самописец. По версии следствия, он был отключен одним из членов экипажа - предположительно командиром.

Читайте такжеВторой пилот разбившегося во Франции А320 мог страдать депрессией - СМИ

А уже 31 декабря 1999 года разбился Boeing-767 под Нантакетом (США). В этой авиакатастрофе погибли все 217 человек. Boeing-767 авиакомпании EgyptAir, выполняя рейс по маршруту Лос-Анджелес-Каир с промежуточной посадкой в Нью-Йорке, разбился в Атлантическом океане в 97 км южнее острова Нантакет. В ходе расследования были собраны материалы, указывающие, что катастрофа была преднамеренной, а не случайной. Второй пилот отключил двигатели самолета, когда командир экипажа вышел с кабины. Вернувшийся через некоторое время командир экипажа не смог спасти самолет из-за второго пилота, который препятствовал набору высоты.

Катастрофа Embraer 190 в Намибии 29 ноября 2013 года унесла жизни 33 человек. Самолет разбился из-за намеренных действий командира экипажа, свидетельствуют данные расследования и расшифровки черных ящиков. По пути в Анголу из кабины вышел второй пилот, после чего командир запер дверь и начал намеренное 3-ступенчатое снижение самолета с высоты 11500 м. По словам главы Института гражданской авиации Мозамбика Жуана Абреу, на расшифровке голосового самописца слышны сигналы тревоги и повторяющиеся стуки в дверь, сопровождаемые требованиями второго пилота пустить его в кабину. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter