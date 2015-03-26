Британская Easyjet также запретит пилоту оставаться одному в кабине
Британский бюджетный авиаперевозчик Easyjet потребует постоянного нахождения в кабине пилота как минимум двух человек.
Новое правило призвано повысить безопасность полетов после катастрофы с самолетом Germanwings, второй пилот которого, предположительно, мог намеренно разбить самолет, когда остался в кабине один, передает Би-би-си.
Читайте такжеЭксперты из Германии подтвердили, что второй пилот мог намеренно уничтожить лайнер A320
Новое правило начнет действовать на самолетах Easyjet уже с пятницы.
Напомним, сегодня норвежский лоукостер Norwegian Air Shuttle сообщил о введении аналогичных требований.
Отметим, что прокурор Марселя Брис Робэн сообщил, что второй пилот разбившегося в Альпах намеренно хотел уничтожить самолет. Записи бортового самописца показывают, что он контролировал снижение до момента, когда лайнер врезался в гору. Первый пилот потерпевшего крушение во вторник самолета Germanwings перед аварией оказался за пределами кабины и не смог вернуться обратно: дверь кабины оказалась закрыта.