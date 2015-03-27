В Германии вводят новую инструкцию для пилотов

Подобное правило уже действует в США, передает Би-би-си. В управлении уверены, что новое руководство вступит в силу без проволочек. В частности, это правило обязаны ввести прежде всего авиакомпании Germanwings, Air Berlin, Condor и TuiFly.

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Предыдущая инструкция разрешала находиться в кабине одному из двух пилотов, но только в течение минимально необходимого времени. Именно этим воспользовался во вторник 28-летний второй пилот А320 Андреас Любиц, который, по версии следствия, заблокировал дверь в кабину и намеренно уничтожил самолет.

Кроме того, на фоне авиакатастрофы ООН требует ввести регулярные специальные медицинские тесты для пилотов. Об этом сообщили в Международной организации гражданской авиации ICAO, передает DW.DE. Речь идет прежде всего о проверке психического и физического состояния пилота. Медосмотр должны проводить врачи, специализирующихся в области авиаперевозок, и хорошо понимают, какие требования такая деятельность ставит перед человеком. Представители ICAO также заявили, что в случае возникновения сомнений у медиков, следует проводить "еще более специфические осмотры".