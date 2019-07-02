New York Times: Адвокат Трампа был лоббистом олигарха из Украины

Джулиани сам может пострадать от украинской карты, которой он пытается подорвать на выборах демократа Байдена.

Больше чем два года назад украинский олигарх Павел Фукс искал способы привлечь больше инвестиций из США в его родной город – Харьков. Для этого он обратился за помощью к американцу с хорошими связями – Рудольфу Джулиани.

Еще раньше Фукс обсуждал с Дональдом Трампом построение Trump Tower в Москве. И вот он нанял Джулиани, который в 2018 году стал личным адвокатом президента США, чтобы тот помог ему улучшить аварийно-спасательные службы и имидж Харькова как направления для инвестиций. Об этом пишет New York Times.

«Я бы назвал его лоббистом Харькова и Украины. Так указано в контракте», - сказал фукс в интервью в эфире телешоу The Weekly.

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«Для меня очень важно, чтобы такой человек, как Джулиани, сказал людям, что мы – хорошая страна. Что люди могут вести бизнес с нами. Именно это мы хотели донести до американских лидеров», - добавил олигарх.

То, что Фукс назвал Джулиани «лоббистом», еще больше проливает свет на спор относительно вероятного влияния адвоката на администрацию Трампа, в чем его обвиняют демократы. Некоторые члены Демократической партии поинтересовались, подпадает ли работа Джулиани в ряде стран под юридическое определение лоббизма. Поэтому они требуют, чтобы адвокат президента США зарегистрировался как иностранный агент. Потому что он этого не сделал.

Джулиани отвергает целесообразность использования слова «лоббист» для описания его работы на Фукса в Украине.

«Это звучит так, будто я проводил лоббистскую работу в правительстве США, а я этого не делал», - настаивает он.

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По словам Джулиани, в контракте с Фуксом было четко указано, что он не будет заниматься лоббизмом в США. Впрочем, он признал, что занимался лоббизмом в Киеве и пытался склонить тогдашнего президента Украины Петра Порошенко к определенным изменениям. Джулиани утверждает, что якобы должен был передать план, разработанный его консалтинговой фирмой Giuliani Security and Safety за деньги Фукса. Он предусматривал улучшение в управлении чрезвычайно-спасательными службами, в частности создание подобной на 911 платформы в Харькове, где должность мэра занимал близкий союзник Фукс Геннадий Кернес.

Джулиани поехал в Украину, посетив мемориал жертвам Холокоста в Киеве и представив план в Харькове на некоторых мероприятиях.

«Когда я закончил в Харькове, я провел час с Порошенко, которая превратилась в два часа. Я представил ему план», - сказал Джулиани.

Адвокат Трампа утверждает, что его контракт с Фуксом не обязывал его искать инвестиции в США. И он якобы этого не делал. Закон об иностранных агентах (FARA) требует от американцев подавать детальную информацию о средствах, которые они получили от иностранных правительств, политиков или партий за лоббизм или PR-кампании на территории США. Однако, это не касается юридического представительства или работы исключительно за рубежом.

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Работа Джулиани в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Америке вызвала критику со стороны демократов, которые утверждают, что эту его деятельность трудно отделить от работы и тесных отношений с президентом Дональдом Трампом. Эта критика усилилась, когда в мае стало известно о плане Джулиани поехать в Киев с целью уговорить президента Владимира Зеленского открыть расследования, которые могли бы дать политическую выгоду Трампу.

Сенатор Кристофер Мерфи обратился к Комитету Сената по иностранным делам с просьбой провести расследование, обвинив при этом адвоката президента в «управлении теневым внешнеполитическим аппаратом, цель которого повлиять на следующие выборы в США». После этого Джулиани очень быстро отменил свою поездку.

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Издание отмечает, что Фукс заработал 270 миллионов долларов на постсоветском буме недвижимости в Москве. В 2006 или в 2007 году он вел переговоры с Трампом о лицензионном соглашении на строительство Trump Tower в столице России. Однако, переговоры провалились. Фукс отказался платить Трампу ту цену, которую он попросил. В эфире The Weekly он сказал, что заплатил 200 тысяч долларов за VIP-доступ на инаугурацию Трампа, но так и не получил обещанные билеты. С того времени ему запрещено пересекать границу США. Кроме того, олигарх судится с лоббистом, который должен был организовать ему поездку на инаугурацию.