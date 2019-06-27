В Китае прогремел взрыв на заводе: шесть погибших

Еще пять человек попали в больницу.

В Китае вечером 26 июня в цехе биотехнологического предприятия в провинции Хэнань произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщает Xinhua.

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Отмечается, что взрыв произошел на заводе компании Xumei Biotech Co. Ltd. Пять человек погибли на месте. Еще один позже скончался в больнице.

Кроме того, ранения получили пять человек, один из них находится в критическом состоянии. Пострадавших госпитализировали.

Напомним, 1 июня в российском г.Дзержинск (Нижегородская обл.) произошла серия взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл".