В Китае прогремел взрыв на заводе: шесть погибших
08:59, 27 июня 2019Мир
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Еще пять человек попали в больницу.
Один из раненых находится в критическом состоянии / иллюстрация: twitter.com/xhnews
В Китае вечером 26 июня в цехе биотехнологического предприятия в провинции Хэнань произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек.
Об этом сообщает Xinhua.
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Отмечается, что взрыв произошел на заводе компании Xumei Biotech Co. Ltd. Пять человек погибли на месте. Еще один позже скончался в больнице.
Кроме того, ранения получили пять человек, один из них находится в критическом состоянии. Пострадавших госпитализировали.
Напомним, 1 июня в российском г.Дзержинск (Нижегородская обл.) произошла серия взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл".
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