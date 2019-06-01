Взрыв на заводе в российском Дзержинске: повреждено почти 200 жилых домов

По данным спасателей, произошло три взрыва, а не два.

В Дзержинске Нижегородской области РФ при взрыве завода с боеприпасами повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов.

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Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"По последним данным, повреждено около 180 домов многоквартирных, несколько десятков учреждений социальной сферы, есть повреждения стекол", - рассказал источник агентства.

Напомним, число пострадавших от взрывов на заводе боеприпасов ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске под Нижним Новгородом выросло до 42 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности после взрывов в цехе по производству тротила.

По данным спасателей, произошло три взрыва, а не два.

Кроме того, после взрывов власти Нижегородской области объявили режим ЧП в городе Дзержинск и трех прилегающих к нему поселках (Пыра, Желнино и Лесной Кордон).