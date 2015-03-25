Неизвестные осквернили место убийства Немцова

Об этом сообщил в Twitter оппозиционер Илья Яшин.

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Какие-то трусливые мрази разгромили мемориал Немцова на мосту у Кремля. Даже после смерти он им поперек горла стоит. pic.twitter.com/njAE5Nfs6D - Илья Яшин (@IlyaYashin) March 24, 2015

На портретах Немцова сделаны оскорбительные надписи. Разбита адресная табличка с указанием, что это «мост Немцова», передает Радио Свобода.

Сообщение об акте вандализма появились в блогах и социальных сетях. К сообщению приложена фотография с четырьмя женщинами и тремя мужчинами, которые, предположительно, устроили погром.

Автозак уехал, полиция осталась. Люди приносят новые цветы и плакаты. pic.twitter.com/7gRYt5oRQs - твоя совесть (@karatistka1) March 24, 2015

Ответственность за акцию взяло на себя неизвестное ранее «освободительное движение SERB». Любая реакция правоохранительных органов неизвестна.

Люди убрали следы погрома и принесли к месту убийства Бориса Немцова новые цветы и свечи.

Ранее УНИАН сообщал, что в Госдуме отказались почтить память Немцова минутой молчания.