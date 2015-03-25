Неизвестные осквернили место убийства Немцова

09:51, 25 марта 2015
Мир
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В Москве неизвестные осквернили место убийства Немцова.

REUTERS

Об этом сообщил в Twitter оппозиционер Илья Яшин.

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На портретах Немцова сделаны оскорбительные надписи. Разбита адресная табличка с указанием, что это «мост Немцова», передает Радио Свобода.

Сообщение об акте вандализма появились в блогах и социальных сетях. К сообщению приложена фотография с четырьмя женщинами и тремя мужчинами, которые, предположительно, устроили погром.

Ответственность за акцию взяло на себя неизвестное ранее «освободительное движение SERB». Любая реакция правоохранительных органов неизвестна.

Люди убрали следы погрома и принесли к месту убийства Бориса Немцова новые цветы и свечи.

Ранее УНИАН сообщал, что в Госдуме отказались почтить память Немцова минутой молчания.

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