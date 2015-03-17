В Госдуме отказались почтить память Немцова минутой молчания

Об этом в своем Twitter написал депутат от "Справедливой России" Дмитрий Гудков, который выступил с соответствующей инициативой.

"Для архива. В Госдуме отказались объявить минуту молчания в связи с убийством Немцова. Встали только мы с Валерием Зубовым (депутат Госдумы РФ от Красноярского края), больше никто", - написал он.

Для архива. В Госдуме отказались объявить минуту молчания в связи с убийством Немцова. Встали только мы с Валерием Зубовым, больше никто — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 17 Березень 2015

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Кроме этого, по словам Гудкова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ужесточить регламент заседания Думы, чтобы запретить депутатам объявлять минуту молчания.

Жириновский призвал ужесточить регламент с тем, чтобы запретить депутатам объявлять минуту молчания. Только с разрешения Совета Думы — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 17 Березень 2015

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

В интервью от 10 февраля Немцов заявил об опасениях, что президент России Владимир Путин "закажет" его за оппозиционные высказывания.