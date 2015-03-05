Боевики "Боко Харам" расстреляли нигерийскую деревню
20:52, 05 марта 2015Мир
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Не менее 45 человек стали жертвами боевиков, предположительно исламистского движения "Боко харам", атаковавших деревню на северо-востоке Нигерии.
Reuters
Нападавшие открыли огонь по деревенским домам примерно в 5.30 утра по местному времени, сообщили Рейтер гражданские и военные источники. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
О нападении стало известно довольно поздно из-за того, что деревня Нджаба, находится в глухой местности, сообщение с которой затруднено.
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Очевидцы рассказали агентству Франс-пресс, что среди погибших много детей.
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