Боевики "Боко Харам" расстреляли нигерийскую деревню

Нападавшие открыли огонь по деревенским домам примерно в 5.30 утра по местному времени, сообщили Рейтер гражданские и военные источники. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

О нападении стало известно довольно поздно из-за того, что деревня Нджаба, находится в глухой местности, сообщение с которой затруднено.

Читайте такжеБоевики "Боко Харам" захватили город и военную базу в Нигерии

Очевидцы рассказали агентству Франс-пресс, что среди погибших много детей.