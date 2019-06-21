США запретили своим самолетам летать над водами Ирана

Запрет связан с "усилившейся военной активностью и политической напряженностью".

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать в воздушном пространстве над Оманским и Персидским заливами, которые контролируются Ираном.

Об этом сообщается на странице FAA в Twitter.

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Уведомление распространяется на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов. Полеты над этими водами запрещены до дальнейшего распоряжения. При этом пилоты могут отклониться от запрета в случае чрезвычайной ситуации.

В управлении отметили, что запрет связан с «усилившейся военной активностью и политической напряженностью», в частности, со сбитым Ираном американским беспилотником. В связи с этим коммерческие рейсы находятся в зоне риска.

Как сообщал УНИАН, власти Ирана заявили о разоблачении "большой сети кибершпионов", которая, по их утверждению, управлялась Центральным разведывательным управлением США.