Власти Ирана заявили о задержании агентов ЦРУ в нескольких странах

В Иране считают, что власти США пытаются сломить волю противников, преувеличивая возможности своих спецслужб.

Власти Ирана заявили о разоблачении "большой сети кибершпионов", которая, по их утверждению, управлялась Центральным разведывательным управлением США.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что они поделились информацией со спецслужбами стран-партнеров, вместе с которыми Тегеран намерен создать международную контрразведывательную сеть для противодействия США.

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По его словам, переданная информация привела к тому, что были проведены аресты агентов ЦРУ в нескольких странах, а также к развалу разведывательной сети.

Шамхани считает, что власти США пытаются сломить волю противников, преувеличивая возможности своих спецслужб.

Напомним, в прошлом году СМИ сообщили, что иранские спецслужбы в 2010 году смогли взломать коммуникационные системы Центрального разведывательного управления США, и используя простые поисковые запросы в Google, выявляли и проникали на сайты, которые ЦРУ использовало при общении со своими агентами.