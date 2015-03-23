В Польшу заехала колонна американской бронетехники
На территорию Польши сегодня въехала первая колонна американской бронетехники, которая возвращается с учений из Прибалтийских государств к базе в Германии.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польского министерства обороны, на ближайшие пару дней по Польше проедут 9 колонн военного транспорта с 90 бронетранспортерами Stryker и автомобилями поддержки.
Читайте такжеСША развернули под Варшавой ракетные комплексы Patriot в рамках учений
"Учения в Польше станут поводом для демонстрации достоверности союзников, проверки лидерских качеств и способности в маневрированию, а именно преодоление длинных, нередко несколько дневных трансграничных выездов на неизвестных трассах", - отмечает пресс-служба ведомства.
Кроме этого, во время переезда по Польше и позже Чехии американские военные смогут встретиться с местными жителями.
"Для многих американских солдат - это первая такого типа задача в их карьере. Операцию назвали „Dragoon Ride” и ею будут руководить из объединенного многонационального учебного центра немецкого Grafenwoehr", - отметила пресс-служба.
Военные в рамках этой операции должны проехать 1800 километров.
Как сообщал УНИАН, ранее в марте министр обороны Польши заявил, что в этом году состоятся рекордные по свои масштабам международные военные учения в стране, которые будут еще мастштабнее, чем в 2014 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.
Польша активизировала военные учения в стране в рамках НАТО за агрессию России против Украины. Ряд экспертов заявляют, что Польша может стать одной из целей следующего этапа российской агрессии.