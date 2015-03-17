В Польше пройдут обучение более 190 украинских спасателей

Об этом сообщил председатель ГСЧС Сергей Бочковский. "В период с 16 февраля по 6 марта, в ведомственном учебном заведении ДПС Польши в Познани обучение по домедицинской подготовке прошли 69 сотрудников ГСЧС Украины. В течение обучения спасатели овладели не только теоретическими, но и практическими навыками оказания домедицинской подготовки. Польские коллеги продемонстрировали нашим сотрудникам новинки аварийно-спасательной техники и снаряжения. Кроме этого, наши специалисты расширили свои знания по оказанию домедицинской помощи человеку, который попал в то или иное происшествие. По окончанию стажировки каждый из наших спасателей получил подтверждающий сертификат", - сообщил Сергей Бочковский.

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По словам главы ГСЧС, с 9 марта по 25 апреля продлится очередная фаза стажировки в указанном учебном заведении. Подготовку в Польше пройдут 127 сотрудников ГСЧС Украины.

Кроме этого, он отметил, что в 2014 году в ведомственных учебных заведениях Государственной пожарной службы Польши в городах Краков, Познань, Ченстохова подготовку по направлению домедицинской подготовки прошли 78 сотрудников ГСЧС Украины.