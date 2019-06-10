В Молдове параллельно состоялись заседания правительств Санду и Филипа

Здание правительства Молдовы в Кишиневе оцеплено сотрудниками полиции.

В здании парламента Молдовы состоялось заседание нового правительства под руководством Майи Санду. В то же время, Павел Филип провел в здании правительства заседание своего кабинета.

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Как сообщает молдавский ресурс Newsmaker, в ходе заседания своего правительства Санду заявила, что считает, незаконным отсутствие доступа нового кабмина в здание правительства. По ее словам, новый кабмин не будет пытаться насильно проникнуть в здание.

Тем временем, Павел Филип собрал на заседание министров, госсекретарей, руководителей агентств и госинститутов, чтобы обсудить работу правительства в контексте сложившейся политической ситуации.

«Существует Конституция и законы страны, которыми мы руководствуемся в нашей деятельности. Госинституты будут работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика, который можно преодолеть путем диалога политических сил», — написал Филип на своей странице в facebook.

Отмечается, что заседание правительства Филипа нигде не транслировали онлайн, по-видимому, там почти не было СМИ.

Здание правительства Молдовы оцеплено сотрудниками полиции. Возле здания также находятся несколько протестующих из палаточного городка.

Отмечается, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, посещая палаточный лагерь, разбитый у здания, заявил, что палатки будут стоять «пока страну не освободят».

Накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была выбрана Майя Санду. Главы дипломатических миссий России, США и Евросоюза в Кишиневе присутствовали на заседании парламента выступили с заявлениями в поддержку действий парламента.

Конституционный суд страны объявил незаконными действия депутатов. В КС заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что партия социалистов и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

В столице Молдовы неизвестные в ночь на 9 июня заблокировали здания правительства, министерства внутренних дел, Гепрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения.