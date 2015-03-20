Der Spiegel: Саммит для сохранения лица

Об этом пишут Александер Демлинг и Грегор Петер Шмитц в статье под названием «Саммит для сохранения лица», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Прошло 28 дней с тех пор, как еврогруппа достигла соглашения с Грецией о продлении программы помощи, потребовав реформ. Кроме того, в этот четверг в Брюсселе Ангела Меркель почти четыре часа в узком кругу вела переговоры с премьером Алексисом Ципрасом.

И, вуаля, это должно свидетельствовать о реальном прогрессе в долговой схватке с Афины.

По крайней мере, такое впечатление сложилось на пресс-конференции канцлера в 2:30 ночи. Говорят, правительство в Афинах вместо первоначального списка реформ, который они уже предоставили еврогруппе, хотело отправить полный список реформ.

Это озадачило журналистов. В чем разница?

Полный список – это не первоначальный список, пояснила Меркель. Абсолютно сдержанно.

Ага. Такое толкование списков должно означать прорыв – и это результат кризисной встречи, в которой, кроме Меркель и Ципраса, принимали участие также президент Франции Франсуа Олланд, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского совета Дональд Туск, глава еврогруппы Йерун Дейсселблум и президент ЕЦБ Марио Драги?

Как это ни парадоксально, да. Все, что высказывала Меркель, звучало удивительно знакомо. Она говорила о признании «решений еврогруппы», и пожелании, чтобы Афины «ускорили» работу над реформами. Кредиторы требуют этого от Греции уже в течение многих недель.

В понедельник Ципрас едет в Берлин

Совместное заявление Ципраса и представителей ЕС также звучит знакомо. В документе Афины обязуются в ближайшие дни представить и осуществить конкретные реформы, чтобы получить средства, которые все еще остаются в пакете спасения стоимостью 240 миллиардов евро.

Европейские дипломаты сообщают, что присутствующие советовались с Ципрасом о том, какие реформы премьер сможет быстро провести через парламент, не настроив против себя многих избирателей. Но это тоже хорошо знакомая практика.

И еще: в политике важно не только, что сказано, но и как сказано, и это относится к саммиту ЕС больше, чем когда-либо. В сущности, речь шла о том, чтобы еще раз обсудить на самом высоком уровне то, что подчиненные – а именно министр финансов Греции Яннис Варуфакис в беседах с еврогруппой – уже обсудили.

Меркель подчеркивает, что до сих пор еще ни разу не встречалась с Ципрасом по этому вопросу. В понедельник премьер-министр посетит Берлин с первым официальным визитом.

Тот факт, что Меркель и другие европейские чиновники высочайшего ранга демонстративно нашли для него время, является важной символической победой для греков. Ципрас стремится показать своим избирателям дома, что он защищает суверенитет Греции на равных.

«Хороший исход сегодняшнего заседания будет, если Греция полностью выполнит Соглашение от 20 февраля - просто потому, что ее вежливо попросили более важные люди», говорит экономический обозреватель Том Наттол.

Меркель в любом случае делает все возможное, чтобы поддержать это впечатление. Словесные атаки Ципраса и Ко против Германии – уже не проблема, подчеркнула она, «мы сделали акцент на будущем». Она оптимистично настроена, поскольку приверженность реформам в Греции подлинная.

Ципрас также подтверждает эту уверенность после кризисной встречи. «Все стороны делают все возможное, чтобы преодолеть проблемы Греции», говорит он.

Что если этого просто недостаточно, потому что с момента подписания соглашения в феврале прошел месяц без прогресса в проведении реформ - и есть угроза, что у Афин закончатся деньги?

«Все должно пройти быстро»

Хотя греческие государственные чиновники заявили в четверг вечером, что вовремя выплатят кредитную ставку около 350 миллионов евро Международному валютному фонду (МВФ). Но о государственном займе на сумму более 1,6 млрд евро, срок выплаты которого истекает в пятницу, правительственные чиновники ничего не сказали. Недавно говорили, что Афины хотят договориться о покупке с государственными компаниями.

Очевидно одно: государственное банкротство, кажется, совсем близко, в конце марта правительство должно выплатить миллиарды долларов государственных пенсий и зарплат государственным служащим.

Конкретного понимания финансовой ситуации в Афинах после кризисной встречи в Брюсселе она не получила, говорит Меркель. Но ситуация там определенно «непростая».

В том случае, если греки на самом деле быстро справятся с реформами, глава еврогруппы Дейсселблум предложил, чтобы еврогруппа снова встретилась на следующей неделе для предоставления средств. Тем не менее, канцлер не хочет называть конкретной даты. «Все должно пройти быстро», только и сказала она.