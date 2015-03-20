В Индии поезд сошел с рельсов, есть жертвы
12:12, 20 марта 2015Мир
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По меньшей мере 22 человека погибли в результате схода с рельсов поезда в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны.
REUTERS
Об этом сообщили местные власти, передает Русская служба Би-би-си.
Еще несколько десятков человек ранены.
Полиция, железнодорожные рабочие и местные жители пытаются спасти пассажиров, застрявших в вагонах.
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В министерстве путей сообщения Индии сообщили о начале расследования.
Ранее в Канаде с рельсов сошел поезд, перевозивший сырую нефть. На месте аварии возник пожар, а нефть попала в местный водоем. В результате катастрофы никто не пострадал, однако полиция попросила жителей города Годама не покидать дома из-за густого черного дыма.
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