В Канаде сошел с рельсов и загорелся третий за месяц поезд

В Канаде с рельсов сошел поезд, перевозивший сырую нефть. На месте аварии возник пожар, а нефть попала в местный водоем, сообщает русская служба ВВС.

В результате катастрофы никто не пострадал, однако полиция попросила жителей города Годама не покидать дома из-за густого черного дыма.

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Это уже третий подобный инцидент в северной части провинции Онтарио за последний месяц.

Железнодорожная компания заявила, что загрязнение водоема будет устранено при помощи боновых заграждений.