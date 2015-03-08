В Канаде сошел с рельсов и загорелся третий за месяц поезд
03:47, 08 марта 2015Мир
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Полиция попросила жителей города Годама не покидать дома из-за густого черного дыма.
ntv.ru
В Канаде с рельсов сошел поезд, перевозивший сырую нефть. На месте аварии возник пожар, а нефть попала в местный водоем, сообщает русская служба ВВС.
В результате катастрофы никто не пострадал, однако полиция попросила жителей города Годама не покидать дома из-за густого черного дыма.
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Это уже третий подобный инцидент в северной части провинции Онтарио за последний месяц.
Железнодорожная компания заявила, что загрязнение водоема будет устранено при помощи боновых заграждений.
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