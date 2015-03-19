Решение по санкциям против РФ будет связано с выполнением Минских соглашений - Могерини

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отмечает, что любое решение о санкциях против России будет связано с выполнением Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила в Брюсселе перед началом Совета ЕС.

"Любое решение будет принято, основываясь на ситуации на местах, как мы об этом говорили, и связано с полным выполнением Минских договоренностей", - сказала Могерини.

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Как сообщал УНИАН, сегодня начинается заседание Совета ЕС, в ходе которого лидеры стран-членов сообщества, в том числе, должны обсудить ситуацию в Украине и введенные против России санкции.

По неофициальной информации, среди 28-ми государств ЕС нет единства в вопросе продолжения экономических санкций против России, срок действия которых истекает летом этого года.

Украина просит западных партнеров ужесточить санкции против РФ, поскольку она не выполняет достигнутые в феврале Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе.